Путин сказал, что не понимает причин суицида журналистки Славиной

Президент России Владимир Путин сказал, что он не понимает, что стало причиной суицида нижегородской журналистки Ирины Славиной, если она не была даже обвиняемой по уголовному делу.

В четверг Путин впервые лично прокомментировал самоубийство Славиной. Его спросили о ней на встрече с членами президентского Совета по правам человека.

Член Совета Евгений Мысловский в беседе с президентом отметил абсолютный, по его мнению, непрофессионализм следователя, проводившего у Славиной обыск по уголовному делу, по которому она была свидетелем. Мысловский сказал также о непрофессионализме руководства следователя, упомянул привлечение спецназа и выламывание дверей и обратил внимание на непростое психическое состояние журналистки.

"То есть, вы сказали, что она была психически неуравновешенным человеком…", - заметил Путин. Мысловский на это ответил, что "следователь должен думать прежде, чем что-то делать, а их сразу начинают защищать". "То есть, это не связано напрямую с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или дознания", - уточнил президент. На это его собеседник сказал, что ситуация связана "с чисто человеческим фактором".

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября у здания городского МВД. В соцсетях она оставила запись о том, что в её смерти просит винить Российскую Федерацию.

Незадолго до суицида в её квартире прошёл обыск. По словам журналистки, сотрудники силовых структур искали счета, листовки и брошюры движения "Открытая Россия". В тот день обыски в Нижнем Новгороде проходили также у ряда оппозиционных активистов. По словам исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, следственные действия были связаны с делом о сотрудничестве с нежелательной организацией.

В Следственном комитете связь между самоубийством Славиной и проводившимся обыском исключили, отмечает РБК.

Следствие дважды отказалось возбудить уголовное дело о доведении Славиной до самоубийства.