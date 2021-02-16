Время Свободы: ЕСПЧ требует срочно освободить Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального ** Министр иностранных дел Литвы – об отказе выдать России соратника Навального Леонида Волкова ** Совет Федерации утвердил закон о штрафах за репосты контента "иностранных агентов" ** Активист, задержанный на акции в поддержку Навального, потребовал в суде переводчика с языка коми