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live Время Свободы: ЕСПЧ требует срочно освободить Навального

Время Свободы: ЕСПЧ требует срочно освободить Навального
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Время Свободы: ЕСПЧ требует срочно освободить Навального

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Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального ** Министр иностранных дел Литвы – об отказе выдать России соратника Навального Леонида Волкова ** Совет Федерации утвердил закон о штрафах за репосты контента "иностранных агентов" ** Активист, задержанный на акции в поддержку Навального, потребовал в суде переводчика с языка коми

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