Время Свободы: кого будут штрафовать за репосты контента "иностранных агентов"?

Совет Федерации утвердил закон о штрафах за репосты контента "иностранных агентов" ** Интервью с санитаром, уволенным из ковидного госпиталя за фотографию с фонариком в поддержку Навального ** Министр иностранных дел Литвы – об отказе выдать России соратника Алексея Навального Леонида Волкова ** Активист, задержанный на акции в поддержку Навального, потребовал в суде переводчика с языка коми