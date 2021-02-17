Время Свободы: кого будут штрафовать за репосты контента "иностранных агентов"?
Совет Федерации утвердил закон о штрафах за репосты контента "иностранных агентов" ** Интервью с санитаром, уволенным из ковидного госпиталя за фотографию с фонариком в поддержку Навального ** Министр иностранных дел Литвы – об отказе выдать России соратника Алексея Навального Леонида Волкова ** Активист, задержанный на акции в поддержку Навального, потребовал в суде переводчика с языка коми
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