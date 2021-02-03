Президент Украины ввёл санкции против трёх "телеканалов Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 5 лет в отношении соратника пророссийского политика Виктора Медведчука , депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет.

Санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны и среди прочего предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм .

Санкции также распространяются на несколько региональных телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина". Это - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". Передачи телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube.



Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей "политической расправой над несогласными СМИ".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что "внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что "это решение является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины со стороны этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций», - написал Ткаченко в телеграме. Он назвал телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik "иностранной пропагандистской машиной опосредованно профинансированной Москвой".