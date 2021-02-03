Прототип ракеты SpaceX "Старшип" разбился при попытке посадки после полёта на высоту 10 километров. Авария произошла вечером во вторник по московскому времени на испытательном полигоне в Техасе, трансляция шла в ютьюб-канале компании.

Стальная ракета взлетела на заданную высоту, выключила двигатели и начала управляемый спуск на космодром. Но потеряла управление, не сумела затормозить, упала и взорвалась. "Нам нужно немного поработать над посадкой", — прокомментировал в трансляции случившееся главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

SpaceX разрабатывает "Старшип" для управляемых полётов на удалённые космические объекты, основатель компании Илон Маск заявлял, что мечтает колонизировать с её помощью Марс. Ракета-носитель тестировалась весь 2020 год и гибла во время испытаний, в компании заявляют, что они при этом проходят в целом удачно.

Разбившийся во вторник прототип был девятым, вышедшим на испытания, рядом с место крушения ко взлёту уже готовиться десятая ракета. Её запуск планируется на февраль.