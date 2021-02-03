На Сахалине после митинга 31 января завели дело о вандализме

В Южно-Сахалинске после акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция завела дело о вандализме в отношении местного жителя Жаргала Будаева. Его обвиняют в том, что он нанес на постамент с пушкой надпись "Путин, уходи". Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Полиция задержала Будаева 3 февраля на его рабочем месте. По статье о вандализме ему грозит до трёх лет лишения свободы. 31 января Будаев был задержан во время акции, но тогда ему вменяли неповиновение сотруднику полиции. В составленном на него протоколе говорится, что Будаев нанёс надпись на постамент и не реагировал на требование прекратить противоправные действия и пройти в полицейскую машину.