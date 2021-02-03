На Сахалине после митинга 31 января завели дело о вандализме

В Южно-Сахалинске после акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального полиция завела дело о вандализме в отношении местного жителя Жаргала Будаева. Его обвиняют в том, что он нанес на постамент с пушкой надпись "Путин, уходи". Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Полиция задержала Будаева 3 февраля на его рабочем месте. По статье о вандализме ему грозит до трёх лет лишения свободы. 31 января Будаев был задержан во время акции, но тогда ему вменяли неповиновение сотруднику полиции. В составленном на него протоколе говорится, что Будаев нанёс надпись на постамент и не реагировал на требование прекратить противоправные действия и пройти в полицейскую машину.
- Оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января, и его сразу же задержали и арестовали. Это вызвало массовые уличные протесты 23 и 31 января, на которых были задержаны сотни людей. Многие из них уже получили судебные приговоры в виде штрафов и арестов по статьям о нарушении правил проведения митинга или его организации.
- Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отправить Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик проведёт в заключении около 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провёл под домашним арестом.
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