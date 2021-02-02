Суд принял решение отправить Алексея Навального в колонию

Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отправить в колонию оппозиционного политика Алексея Навального. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик проведёт в заключении около 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провёл под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания в СИЗО с 17 января 2021 года. Это его первый реальный срок.

Суд посчитал, что Навальный не исполнял обязанности, возложенные на него судом в связи с условным наказанием.

Решение суда может быть обжаловано. Навальный сейчас находится в СИЗО. Он был туда помещён после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд оставил меру пресечения без изменений.

Навальный был приговорён в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили ещё на год). Само дело и приговор Навальный считает политически мотивированным.

В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело "Ив Роше" о мошенничестве нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.

За два дня до истечения продлённого испытательного срока - 28 декабря 2020 года - Федеральная служба исполнения наказаний вызвала Навального для регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в Москве для регистрации. Он в это время находился в Германии, где, по его словам, проходил реабилитацию после попытки отравления. 29 декабря ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный.

Адвокаты Навального и сам политик в суде 2 февраля доказывали, что уведомили ФСИН о его нахождении в Германии по уважительной причине. Представитель ФСИН заявлял, что у Навального были и другие нарушения. Прокуратура поддержала замену условного срока на реальный.

Навальный выступил в суде с политической речью, обвинив президента России Владимира Путина как в своём отравлении, так и в уголовном преследовании.

Задержание Навального и его помещение в СИЗО вызвало возмущение его сторонников. 23 января и 31 января во многих городах России прошли не согласованные с властями акции за его освобождение, в них участвовали десятки, а по некоторым оценкам - сотни тысяч людей. После акции 31 января были задержаны более 5,5 тысяч человек. Многие отправлены под административный арест. Также возбуждены несколько уголовных дел.

Сторонники Навального также пытались пройти к зданию Мосгорсуда, где проходил суд. Квартал, однако, был перекрыт полицией. По данным ОВД-Инфо, к вечеру были задержаны более 300 человек.

Страны Запада ранее осудили уголовное преследование Навального. От властей России также требуют расследовать его отравление. На суд пришли представители дипломатических миссий более 10 государств, главным образом европейских. Представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в этом попытку вмешательства во внутренние дела.