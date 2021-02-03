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В Москве задержан участник митинга, распыливший газ в росгвардейца

Задержание на акции 31 января в Москве

В Москве сотрудники Следственного комитета России задержали 23-летнего местного жителя, который распылил газовый баллончик в росгвардейца на акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Участника акции обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время стычки между протестующими и росгвардией в районе Комсомольской площади, задержанный достал перцовый баллончик и распылил его в лицо одного из сотрудников ОМОН. Сообщается, что участник акции признал свою вину. Следователи намерены отправить его под арест.

По данным ОВД-Инфо 31 января во время несогласованной акции протеста были задержаны более пяти с половиной тысяч человек в 89 городах России. Это максимальное число задержанных во время российских протестов. Каждый десятый из тех, кого забрали с митингов провёл ночь в отделении полиции.

  • Оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января, и его сразу же задержали и арестовали. Это вызвало массовые уличные протесты 23 и 31 января, на которых были задержаны сотни людей. Многие из них уже получили судебные приговоры в виде штрафов и арестов по статьям о нарушении правил проведения митинга или его организации.
  • Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отправить Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик проведёт в заключении около 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провёл под домашним арестом.

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