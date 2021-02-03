В Москве задержан участник митинга, распыливший газ в росгвардейца

В Москве сотрудники Следственного комитета России задержали 23-летнего местного жителя, который распылил газовый баллончик в росгвардейца на акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Участника акции обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время стычки между протестующими и росгвардией в районе Комсомольской площади, задержанный достал перцовый баллончик и распылил его в лицо одного из сотрудников ОМОН. Сообщается, что участник акции признал свою вину. Следователи намерены отправить его под арест.

По данным ОВД-Инфо 31 января во время несогласованной акции протеста были задержаны более пяти с половиной тысяч человек в 89 городах России. Это максимальное число задержанных во время российских протестов. Каждый десятый из тех, кого забрали с митингов провёл ночь в отделении полиции.