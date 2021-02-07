Постановка на учёт. Тимур Мадатов – о "зависимых гражданах"

Так уж вышло, что нам важно "заниматься любимым делом", "ощущать себя нужными обществу" и так далее. Именно труд является одним из способов сделать свою жизнь осмысленной. Для некоторых видов труда необходимо пройти подготовку и получить соответствующее образование, другие виды требуют также хорошего здоровья или же “подходящего” (обычно мужского) пола. К счастью, список профессий, к которым допускают только мужчин, сужается из года в год. Ограничения на профессиональные занятия устанавливаются законодателем, зачастую, кстати говоря, они разумны и в достаточной степени обоснованны.



Но, увы, так бывает не всегда. Рассмотрю ограничения на осуществление трудовой деятельности в отношении граждан, имеющих зависимость от психоактивных веществ. В России существует специальный перечень видов профессиональной деятельности, на занятие которой устанавливаются ограничения для "зависимых граждан". Правительство утвердило этот перечень, содержащий 28 видов деятельности и работ, недоступных для состоящих на диспансерном наблюдении, весной 2011 года.

Наша правовая реальность никак не способствует реализации прав на труд граждан, страдающих зависимостью от наркотиков или алкоголя

В списке указаны работы на воздушных и морских судах, подводные и подземные работы, работы на подъемном кране, а также все виды трудовой деятельности, связанные с образованием, медициной и фармацевтикой. Зависимым гражданам запрещены все виды трудовой деятельности, связанной с управлением транспортом. Причём к "транспорту" относятся не только автотранспорт, но и железнодорожный транспорт, а также транспорт гражданской авиации, морской и речной. Под запрет попадают не только профессии, связанные с непосредственно управлением, но и деятельность, связанная с обслуживанием транспорта. Человеку с зависимостью автоматически запрещено быть, например, механиком на судне. Только в этот запретительный правительственный перечень входит около 300 работ, профессий и должностей. Для человека с зависимостью закрыт также доступ на гражданскую госслужбу, а это ещё сотни, если не тысячи, занятий.



Зачем вообще законодатель устанавливает ограничения на труд в зависимости от состояния здоровья или иных факторов? Скажем, законодательство позволяет ограничивать права работников, если это обусловлено требованиями к данному виду труда. В одном из своих решений Верховный суд РФ указал, например, что человек, имеющий судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, не может заниматься педагогической деятельностью, поскольку такая работа подразумевает воспитание в соответствии с ценностями морали и уважения к закону.

Для некоторых видов трудовой деятельности работник должен иметь соответствующее состояние здоровья. Более того, если с работником был заключен договор, а в итоге выяснилось, что данный вид труда противопоказан ему по состоянию здоровья, то документ подлежит расторжению. Такие ограничения необходимы, во-первых, в целях соблюдения прав самого работника (ведь при наличии противопоказаний выполнение работы может навредить его здоровью), а во-вторых, в целях защиты прав других граждан: некоторые виды работ связаны с повышенным риском.

Нужно ли автоматически ограничивать право на труд граждан, имеющих зависимость от наркотиков или алкоголя? Что именно является “барьером”, который мешает такому человеку быть, например, водителем такси? Представим на секунду, что мы садимся в машину и в разговоре с водителем узнаем, что он страдает от наркомании или алкоголизма. А может, от всего сразу. Если вы случайно при этом являетесь депутатом, принимающим законы и вводящим запреты на профессии, то наверняка самым разумным для вас решением будет выпрыгнуть из такси на ходу: даже в таком случае риск погибнуть гораздо ниже, чем продолжать поездку с водителем, который страдает зависимостью.

Ну а я, человек, к сожалению, лишённый власти создавать правила, по которым живёт общество, считаю, что разумнее продолжить поездку и беседу с водителем. Что он имеет в виду, когда говорит, что страдает от зависимости от наркотиков? Скорее всего, очевидное: водителю был диагностирован синдром зависимости. Далее он может рассказать, как пару лет назад осознал, что у него действительно проблемы с наркотиками или алкоголем, после чего обратился к врачу, который диагностировал заболевание. Оснований не верить такому водителю нет: действительно, одним из оснований постановки на учёт в наркологический диспансер является обращение туда гражданина. Реабилитационные программы позволяют воздерживаться не только от наркотиков, но и от алкоголя. Что ж, думаю, такой ответственный гражданин заслуживает уважения.



Да, действительно, посещение наркологического диспансера связано в том числе с прохождением анализов на наркотики. Водителя может проверить работодатель или сотрудник полиции, и в случае, если выяснится, что он употребляет наркотики, то, вероятнее всего, бедолаге придётся менять работу. К сожалению, наша правовая реальность не только не способствует реализации права на труд граждан, страдающих зависимостью от наркотиков или алкоголя, но ещё и отвращает их от своевременного обращения за медицинской помощью: человек ясно понимает, что в случае "постановки на учёт" его трудовая карьера будет разрушена. Получается так, что право на труд граждан, живущих с зависимостью, автоматически ограничивается, а государство не способствует тому, чтобы такие люди обращались за медицинской помощью.



Тимур Мадатов – юрист Фонда имени Андрея Рылькова



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