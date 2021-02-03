Сергею Фургалу предъявлено окончательное обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяются убийства и хранение оружия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следователи считают, что таким образом бывший губернатор расправлялся со своими бизнес-партнерами и конкурентами.

Исполнителем преступлений следователи считают Марата Кадырова, который задержан и арестован. В ведомстве заявляют, что причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство якобы подтверждается "многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами".

Адвокат Фургала заявил, что бывший губернатор вину отрицает.