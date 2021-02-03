В Иркутске задержали инвалида за репосты о теракте в здании ФСБ

В Иркутске в среду задержан местный житель Дмитрий Надеин из-за его постов в социальной сети "ВКонтакте", якобы оправдывающих самоподрыв 17-летнего Михаила Жлобицкого в здании ФСБ в Архангельске. Задержанного, который имеет инвалидность, обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Дмитриева.

Следственный комитет следил за страницей Надеина в соцсети с июля 2019 года. По мнению сотрудников ведомства, обвиняемый публично оправдывал самоподрыв Жлобицкого. Из этого следователи сделали вывод, что Надеин "признал идеологию терроризма правильной" и оправдывал любые акты террора. Обвиняемого увезли на допрос в ФСБ. 4 февраля в Иркутске состоится суд, который изберет Надеину меру пресечения. По статье о призывах к терроризму ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.

Журналисты Сибирь.Реалии обратили внимание, что на своей странице в соцсети, адрес которой следователи указали в постановлении, Надеин не пишет собственные посты, а репостит чужие публикации. Обычно это записи независимых СМИ, которые касаются расследования отравления Алексея Навального, его ареста и приговора, а также посты его штабов, анонсирующие акции в поддержку политзаключенных. В единственном комментарии по поводу самоподрыва в здании архангельского ФСБ Надеин возмутился судами над теми, кто репостит публикации на эту тему.

Ранее Надеина арестовали на 10 суток за анонс митинга 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что в спецприемнике ему не дали позвонить ни родным, ни адвокату, а после у него дома провели обыск, изъяв технику и телефон.