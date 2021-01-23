Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в 1700 евро анархисту из Калининграда Вячеславу Лукичеву, который четыре месяца провел в СИЗО в ожидании рассмотрения его дела. Об этом Лукичев сам сообщил редакции Север.Реалии.

В марте 2019 года анархист из Калининграда Вячеслав Лукичев был оштрафован на 300 тысяч рублей за пост в телеграм-канале. Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма из-за текста о взрыве у здания ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.

Приговор был вынесен на выездном заседании Московским окружным военным судом в марте 2019 года. До этого с ноября 2018 он находился под арестом в СИЗО. В жалобе в ЕСПЧ он указал, что после его ареста он необоснованно содержался в предварительном заключении, а суд нарушил его право на безотлагательное рассмотрение правомерности ареста и слишком долго рассматривал его дело.

В декабре 2019 года Лукичев подал вторую жалобу в ЕСПЧ, сообщил представляющий его интересы правозащитный центр "Мемориал". Правозащитники считают, что Московский окружной военный суд нарушил право Лукичева на справедливое разбирательство и свободу выражения мнения.