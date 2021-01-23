Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в 1700 евро анархисту из Калининграда Вячеславу Лукичеву, который четыре месяца провел в СИЗО в ожидании рассмотрения его дела. Об этом Лукичев сам сообщил редакции Север.Реалии.
В марте 2019 года анархист из Калининграда Вячеслав Лукичев был оштрафован на 300 тысяч рублей за пост в телеграм-канале. Он был признан виновным в публичном оправдании терроризма из-за текста о взрыве у здания ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.
Приговор был вынесен на выездном заседании Московским окружным военным судом в марте 2019 года. До этого с ноября 2018 он находился под арестом в СИЗО. В жалобе в ЕСПЧ он указал, что после его ареста он необоснованно содержался в предварительном заключении, а суд нарушил его право на безотлагательное рассмотрение правомерности ареста и слишком долго рассматривал его дело.
В декабре 2019 года Лукичев подал вторую жалобу в ЕСПЧ, сообщил представляющий его интересы правозащитный центр "Мемориал". Правозащитники считают, что Московский окружной военный суд нарушил право Лукичева на справедливое разбирательство и свободу выражения мнения.
- 31 октября 2018 года в Архангельске в здании местного управления ФСБ произошёл взрыв. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Незадолго до теракта он предупредил о том, что идет взрывать ФСБ, назвав мотивом своих действий, в частности то, что спецслужба "фабрикует дела и пытает людей".
- Из-за высказываний про теракт в ряде регионов были возбуждены уголовные дела об оправдании терроризма. Жителя Калуги Ивана Любшина приговорили к пяти годам колонии, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей, по 350 тысяч штрафа получили карельская анархистка Екатерина Муранова и 53-летний житель Омска Олег Ефремов.
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