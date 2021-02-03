Главе штаба Навального предъявили обвинение по "санитарному делу" 

Следственный комитет России предъявил официальное обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову.

Степанов, который в данный момент находится под домашним арестом, прокомментировал это так: "За какие именно действия не могу сказать, но предъявить - предъявили". В штабе Навального считают, что "санитарное дело" сфальсифицировано и возбуждено "с единственной целью - затруднить работу организации".

В среду такое же обвинение предъявлено участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, а муниципальный депутат Люся Штейн была отправлена судом под домашний арест.

Ожидается, что завтра СК предъявит обвинения ещё четырём оппозиционерам: младшему брату Алексея Навального Олегу, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, пресс-атташе Навального Кире Ярмыш и главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой.

Уголовное дело о нарушении санитарных правил было заведено после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января более чем в ста российских городах. Ещё одно дело по этой же статье Следственный комитет возбудил после таких же акций 31 января.

По версии СК, обвиняемые призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Следствие утверждает, что, откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Статья Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.