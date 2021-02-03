Узницы китайских лагерей рассказали о систематических изнасилованиях 

Женщины в так называемых китайских "лагерях перевоспитания" для уйгуров подвергаются систематическим истязаниям, сексуальному насилию и пыткам. Об этом службе "Би-би-си" рассказали бывшие заключенные и работницы лагерного комплекса, которым удалось бежать из страны.

Насильники, одетые в гражданскую форму, являлись в тюремные камеры по ночам и выводили узниц в комнаты без камер видеонаблюдения. Об этом сообщила радиокомпании одна из собеседниц, проживающая в настоящее время в США. Она стала жертвой жестокого избиения и неоднократного группового изнасилования в уйгурском гетто.

Другая собеседница издания, которая провела в заключении 18 месяцев, сообщила, что стала невольной свидетельницей надругательства. Ее заставляли принимать участие в подготовке к изнасилованиям: она вынуждена была заниматься тем, что раздевала узниц донага и надевала им наручники, прежде чем они оставались наедине с насильниками. После того, как мужчины выходили из камер, она сопровождала узниц в душ и прибиралась в комнатах.

Информацию об систематических изнасилованиях подтвердила еще одна рассказчица. Она работала в лагере учителем китайского языка. По ее словам, в ходе изнасилования пленниц пытали электротоком. Другая учительница из лагеря заявила, что сама стала свидетелем того, как полицейские по очереди изнасиловали 20-летнюю девушку.

По словам рассказчиц, в лагере Кунес женщин стерилизовали и проводили над ними медицинские эксперименты. Их вынуждали принимать таблетки и сдавать биоматериалы на анализы. Каждые 15 дней им вводили дозы некоей "вакцины", после которой наступали онемение и тошнота.

Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017-го года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. По некоторым сведениям, заключенных подвергают идеологической обработке, заставляют отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.