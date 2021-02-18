Сначала из каждого утюга. Чтобы намертво вбить, что заграничный шпион и предатель. Потом посадить. Потом забыть. Сделать так, чтобы все забыли. Технология, которую власть не первый раз применяет в отношении своих врагов. Сработает ли на этот раз? Обсуждают политолог Станислав Белковский и социолог Денис Волков.
Другие материалы
-
18 февраля 2021
Лицом к событию. Забыть Навального?
-
17 февраля 2021
Лицом к событию. Искоренить в стране "навальнятину"!
-
16 февраля 2021
Лицом к событию. Кремль устроил Навальному "адовый фарс"?
-
15 февраля 2021
Лицом к событию. Дмитрий Медведев, заговорщик
-
12 февраля 2021
Лицом к событию. Отравленная политика Кремля
-
10 февраля 2021
Лицом к событию. Даст ли Путин народу 500 миллиардов?