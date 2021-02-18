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Лицом к событию. Забыть Навального?

Лицом к событию. Забыть Навального?
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Лицом к событию. Забыть Навального?

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Сначала из каждого утюга. Чтобы намертво вбить, что заграничный шпион и предатель. Потом посадить. Потом забыть. Сделать так, чтобы все забыли. Технология, которую власть не первый раз применяет в отношении своих врагов. Сработает ли на этот раз? Обсуждают политолог Станислав Белковский и социолог Денис Волков.

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