Цитаты Свободы. Награда нашла ЮрКисса. Кто здесь "бумер"

Почему певец ЮрКисс получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Споры о смысле фразы "Ок, бумер".
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