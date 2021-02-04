У суда в Новосибирске возложили цветы после приговора Навальному

Жители Новосибирска принесли цветы к зданию суда в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального, которому условный срок заменили на реальный. Об этом сообщил портал "НГС".
Вечером 3 февраля участники акции принесли по две гвоздики к зданию, где находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов.
"Это поминки после вчерашних похорон правосудия. Мы в корне не согласны с приговором, который суд вынес Навальному вчера в Москве", – сказал один из активистов Александр Дадонов.
3 февраля новосибирская журналистка Маргарита Логинова провела одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. В Омске активист партии "Яблоко" Никита Рудовол встал в одиночный пикет у дверей регионального ФСБ.
- Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отправить Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик проведёт в заключении более 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провёл под домашним арестом.
- Сторонники оппозиционера и правозащитники считают приговор политически мотивированным. "Он показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека", – говорится в заявлении Amnesty International.
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