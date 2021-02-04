У суда в Новосибирске возложили цветы после приговора Навальному

Жители Новосибирска принесли цветы к зданию суда в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального, которому условный срок заменили на реальный. Об этом сообщил портал "НГС".

Вечером 3 февраля участники акции принесли по две гвоздики к зданию, где находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов.

"Это поминки после вчерашних похорон правосудия. Мы в корне не согласны с приговором, который суд вынес Навальному вчера в Москве", – сказал один из активистов Александр Дадонов.

3 февраля новосибирская журналистка Маргарита Логинова провела одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. В Омске активист партии "Яблоко" Никита Рудовол встал в одиночный пикет у дверей регионального ФСБ.