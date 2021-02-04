В Минске начался процесс по делу Белгазпромбанка

В Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. Один из обвиняемых по этому делу – бывший оппозиционный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Он был арестован летом прошлого года и не допущен до выборов.

Дело рассматривает Верховный суд Беларуси. На скамье подсудимых менеджеры банка, который до того, как объявить о своей кандидатуре, возглавлял Бабарико. Представители независимой прессы аккредитованы на процессе не были.

Шесть обвиняемых согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину. Бабарико вину не признал, и сегодня его в суде не было.

В четверг прошли предварительные слушания по делу. Его рассмотрение по существу начнётся 17 февраля.

Обвинения выдвинуты по статьям о получении взяток в особо крупном размере и легализации доходов. Дело возбудили вскоре после того, как Виктор Бабарико объявил о намерении бросить вызов Александру Лукашенко на выборах. После его ареста многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах, которые начались в августе и жестоко подавлялись властями. Сам Бабарико по-прежнему в СИЗО.