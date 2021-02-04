Ректор ВШЭ заявил об угрозах вузу от сторонников Навального

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что вуз столкнулся с "ожесточенной информационной атакой" сторонников Алексея Навального.

"НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. Это типичный сетевой хейт, цель которого – вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки», — говорится в обращении ректора, опубликованном на сайте ВШЭ.

Университет, по его словам, не должен становиться площадкой политической борьбы. Кузьминов также утверждает, что вуз никогда не преследовал студентов и преподавателей из-за политических взглядов и убеждений и не собирается этого делать. В то же время ректор ВШЭ напоминает о правилах внутреннего распорядка вуза и о том, что "участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то наш бренд или другие наши корпоративные ресурсы, недопустимо. Мы будем последовательно и жёстко пресекать такого рода попытки", — заявил Кузьминов.

Ранее Высшая школа экономики расторгла договор с приглашенным преподавателем Анной Велликок после ее ареста на 14 суток из-за ретвита о митинге в поддержку политика Алексея Навального. В вузе объяснили, что из-за ареста Велликок не сможет провести семинары, запланированные на начало февраля, а перенести курс невозможно "в силу интенсивности учебного плана".

Летом ВШЭ расторгла контракты с несколькими преподавателями, которые имеют оппозиционные взгляды, критиковали российские власти в социальных сетях, а также публично выражали несогласие с действиями администрации вуза – например, с запретом студентам и преподавателям делать публичные заявления, касающиеся политики, и подписывать открытые письма. В ВШЭ эти сокращения объясняли "реорганизацией" вуза.