Глава внешнеполитического ведомства ЕС едет в Москву

В четверг в Москву прибывает глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Визит планировался заранее, однако совпал по времени с решением суда по делу оппозиционера Алексея Навального, которому 2 февраля заменили условный срок на реальный, и массовыми акциями протеста в России, участников которых подвергают арестам и штрафам.

В преддверии визита Боррель дал интервью агентству "Интерфакс". Он вновь подтвердил, что ЕС считает решение российского суда по делу Навального политизированным, и сослался при этом на решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше", по которому был осуждён Навальный. По слова Борреля, такая позиция ЕС - не вмешательство во внутренние дела России, поскольку сама Россия должна соблюдать взятые ею на себя международные обязательства. Боррель призвал к освобождению Навального, а также "тысяч мирных протестующих и журналистов".

Российские власти ранее обвиняли ЕС во вмешательстве из-за позиции Евросоюза по делу Навального.

Боррель также ответил на вопросы о газопроводе "Северный поток-2" и российской вакцине "Спутник V". По его словам, "Северный поток-2" - не общеевропейский проект, и решение о его судьбе должны принимать страны-участницы. Он также отверг утверждения российских официальных лиц о том, что на Западе якобы препятствуют продвижению российской вакцины, сказав, что она может быть одобрена для применения в ЕС, но только если специалисты убедятся в её качестве и эффективности.

Представитель ЕС намерен встретиться в Москве, где он пробудет до 6 февраля, с представителями как властей, так и гражданского общества. Его встреча с Владимиром Путиным не предусмотрена. Боррель заявлял, что хотел бы встретиться с Навальным, который находится в СИЗО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение о возможности такой встречи должна принимать ФСИН.

Кроме ЕС, преследования Алексея Навального осудили США и Совет Европы.