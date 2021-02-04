Старческая дипломатия. Ярослав Шимов – о визитере из Брюсселя

Сегодня вечером в Москве должен приземлиться самолёт с высоким гостем на борту. На полтора дня в Россию приедет Жозеп Боррель, отвечающий в Европейском союзе за внешнюю политику и безопасность. Три года еврочиновники такого ранга в Москву не ездили, и вот теперь – визит Борреля. Всего через два дня после вынесения приговора Алексею Навальному. Зачем?

Сам еврокомиссар объясняет: "Отношения с Россией у ЕС – одни из самых сложных. Недавние события лишь подчеркнули необходимость моего визита в Москву. Но, помимо предметов для беспокойства, есть и области, в которых ЕС и Россия сотрудничают или нуждаются в расширении сотрудничества. Всё это требует нашего срочного внимания". Это внимание г-н Боррель намерен продемонстрировать на переговорах в Кремле и во время встреч с "представителями российского гражданского общества" (конкретные имена до самого последнего времени не назывались).

Среди соратников Борреля по европейской политической элите нашлось немало тех, кто скептически отнесся к его московским планам. Большая группа депутатов Европарламента выступила с обращением к главному дипломату ЕС, заявив: "Ваш визит сейчас произведет двойственное впечатление на тех [россиян], кто нашел в себе мужество выйти на улицы... Если Вы всё же не внесете коррективы в свои планы, то мы... призываем Вас или других членов европейской делегации встретиться с людьми из окружения господина Навального, чтобы дать ясный политический сигнал: ЕС не одобряет обращения господина Путина с его оппонентами".

Надо заметить, что после вынесения вечером 2 февраля приговора Навальному Боррель присоединился к осуждающему хору западных политиков:

"Приговор Алексею Навальному идет вразрез с международными обязательствами России, касающимися правового порядка и основных гражданских свобод. Он противоречит вердикту ЕСПЧ, оценившему дело Навального как предвзятое и необоснованное. Я призываю к его немедленному освобождению".

И тем не менее – в Москву шеф европейской дипломатии летит. Прекрасно зная при этом позицию по делу Навального того же министра иностранных дел Сергея Лаврова, на переговорах с которым Боррелю предстоит провести не один час. А позиция эта, например, в том, что касается отравления главного российского оппозиционера, такова: "Никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу потому, что это секретно", или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка".

При этом власти Германии в середине января сообщили о передаче России данных об отравлении Навального "в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права". В самой же России, как прекрасно известно Лаврову, никакого расследования отравления не было: напротив, сам оппозиционер, оклемавшись, провел соответствующее расследование. Его результаты широко известны и позволили Навальному в своем выступлении в Московском городском суде язвительно назвать президента Путина "Владимиром – отравителем трусóв".

Ход мыслей Борреля прояснила любопытная онлайн-дискуссия, организованная Фондом Роберта Шумана 1 февраля, в которой принял участие и главный дипломат ЕС. "Мы не можем сказать: "Вы нам не нравитесь, поэтому мы будем сидеть в своем углу, подальше от вас", – заявил он о ситуации с Россией. И добавил: "У российско-европейских отношений отсутствует какой-либо общий знаменатель. Мы должны его найти". Кажется, здесь Боррель выдал главную тайну нынешней европейской дипломатии: она настолько бесконфликтна, что склонна искать "общие знаменатели" даже там, где это делать на данный момент бесполезно. И другая черта: автоматический перенос ситуации с одним партнером на другого, не слишком на него похожего.

Это вечная дилемма современной дипломатии: что важнее – принципы или выгоды, идеалы или интересы?

Накануне нового года ЕС заключил крупное торгово-инвестиционное соглашение с Китаем. У договора нашлось немало критиков, обоснованно заявляющих, что Пекин выиграл в результате гораздо больше, чем Брюссель. Но по крайней мере ясно, что в обмен на серьезное экономическое сближение с ЕС Китай предложил ряд уступок: упрощенные условия работы европейских компаний на своём рынке, соблюдение ряда европейских стандартов китайскими производителями и проч. Стандартная прагматичная дипломатия: что-то за что-то, ты – мне, я – тебе. Иной вопрос, стоит ли играть в эти игры с режимом, гнобящим миллионы собственных граждан в "центрах перевоспитания", подавляющим демократическое движение в одной из своих автономий, десятилетиями занимающимся промышленным шпионажем и т.д. Но это вечная дилемма современной дипломатии: что важнее – принципы или выгоды, идеалы или интересы?

Пекин пытается выступать на мировой арене как олицетворение "спокойной силы", заинтересованной в прагматичном сотрудничестве, прежде всего в сфере экономики. С Москвой нынче ситуация другая. По меньшей мере с 2014 года она увлеклась ролью глобального трикстера, существа, главная задача которого – вредить и вносить сумятицу. Кремлю важнее в очередной раз по-хрущёвски "показать кузькину мать" ненавистным "западным партнерам" (Никита Хрущёв, правда, во время Карибского кризиса продемонстрировал государственную мудрость и вовремя остановился), нежели вести какой-либо дипломатический торг. Да и существенных потенциальных предметов торга осталось всего три: Крым, Донбасс и газопровод "Северный поток – 2".

Ни об одном из них диалога, заслуживающего внимания, не ведётся. О Крыме не желает разговаривать Кремль, считая события 2014 года на полуострове "возвращением в родную гавань" и закрытым вопросом. О Донбассе Москва говорить вроде и желает, но лишь на условиях, которые в долгосрочной перспективе приведут к однозначному ослаблению Украины. А о "Северном потоке" и упоминать нечего, поскольку в прекращении этого проекта заинтересованы страны "восточного фланга" ЕС, но не его непосредственный участник, Германия.

Ну и, наконец, кризис с вакцинами против COVID-19. Брюссель не смог обеспечить их своевременную поставку и распределение в странах ЕС. Это выводит на сцену неожиданный фактор – российский "Спутник V" как потенциальную замену запаздывающим вакцинам западного производства. Конечно, пока это лишь гипотетический вариант: из стран Евросоюза только Венгрия выразила готовность использовать российскую продукцию для прививания своего населения, да и то в чрезвычайном режиме, при недостатке вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств. Однако позитивные отзывы специалистов о "Спутнике" опубликовал авторитетный журнал Lancet, так что... Чем не новый повод для поиска "общего знаменателя" с Москвой?

Отсутствие памяти, воли и энергии – симптомы старения. Равно как и чрезмерная бесконфликтность

Европа остаётся едва ли не самым красивым и обустроенным местом обитания человека на этой планете. У неё в достатке экономических, технологических и людских резервов для того, чтобы быть одним из мировых "полюсов притяжения" ещё не один десяток лет. Но при этом Европейский союз переживает, наверное, самый глубокий кризис за время своего существования. Это кризис экономики – что, впрочем, лишь часть глобального кризиса, вызванного пандемией. Это кризис институтов, которые всё чаще демонстрируют свою тяжеловесность и слабую эффективность, как в случае с вакцинами. Это кризис идентичности: европейских наций несколько десятков, а вот единая европейская идентичность остается пока скорее мечтой еврофилов.

Но прежде всего это кризис политической воли, неумение европейской элиты четко формулировать цели и выбирать средства их достижения. А отсутствие памяти, воли и энергии – симптомы старения. Равно как и чрезмерная бесконфликтность: какое нам дело до нравов соседа, давайте лучше поболтаем с ним на лавочке, найдем "общий знаменатель", скажем, в разговоре о погоде. Потому как вообще-то больше разговаривать не о чем.

Ярослав Шимов – международный обозреватель Радио Свобода, журналист и историк

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