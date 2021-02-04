Правозащитники: власти сами нарушают санитарные правила

Правозащитный центр "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым и потребовал освободить его, а также прекратить репрессии против участников акций протеста в России.

"Вынесенное 2 февраля 2021 года решение о назначении Алексею Навальному реального лишения свободы есть политически мотивированный произвол, не имеющий отношения к праву" - говорится в заявлении правозащитников. В нём отмечено, что Навальный не скрывался, Россию покинул после отравления не по своей воле, а приговор ему по делу "Ив Роше" был признан ЕСПЧ нарушающим право на справедливый суд. "Решение о назначении реального срока лишения свободы в этих условиях подчёркивает политический мотив и аморальный характер действий власти" - утверждают правозащитники, подчёркивая при этом, что репрессии в отношении Навального - лишь наиболее яркий эпизод кампании давления на гражданское общество.

Отдельно отмечено, что действия властей против мирных участников акций протеста в защиту Навального "нарушили нормальный ход жизни десятков российских городов": "Происходившее на улицах напоминало полицейские облавы из фильмов про войну, права задержанных массово нарушались, многие из них фактически подверглись пыткам". Правозащитники осудили и уголовные дела, возбуждённые по итогам акций протеста, в том числе "санитарное дело", по которому обвинения предъявлены ряду соратников Навального. "Именно власти и правоохранители безо всяких оснований поместили тысячи людей на многие сутки в тесноту и антисанитарные условия автозаков, ОВД, спецприёмников. Именно на властях лежит ответственность за эпидемические последствия этих действий" - говорится в заявлении.

Ранее правозащитный фонд "Общественный вердикт" потребовал возбудить уголовное дело по той же самой статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении полицейских, создавших угрозу массового заболевания участников протестных акций коронавирусной инфекцией. В заявлении отмечается, что в автозаках не соблюдалась социальная дистанция, не было создано условий для мытья и дезинфекции рук, задержанным не выдавали маски и перчатки, не выявлялись среди задержанных лица с признаками инфекционных заболеваний.

По так назывемому санитарному делу под домашний арест отправили видных сотрудников Фонд борьбы с коррупцией - Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Олега Степанова, а также брата Алексея Навального Олега, участниц Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Их обвиняют даже не в нарушении правил, а в подстрекательстве к их нарушению - которым следователи считают призывы к участию в акциях протеста.