Кремль о задержанных на протестах: "Никаких репрессий нет"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на протестующих ответственность за то, в каких условиях содержатся задержанные на массовых акциях протеста. "Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом", — заявил Песков.

"Прошедшие незаконные несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны. И продолжают доставлять огромные неудобства тем, кто, к сожалению, пришел на эти незаконные акции. Задержанных больше, чем их могут обработать вот эти изоляторы. И задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но еще раз повторяю, здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что люди, которые приняли участие в незаконных акциях", — добавил Песков.

"Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях, они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Вот что происходит. Никаких репрессий нет. И здесь в данном случае я не соглашусь с вами, с такими излишне эмоциональными оценками", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

23 января и 31 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального. Также митинги состоялись 2 февраля после того, как суд отправил основателя Фонда борьбы с коррупцией в колонию. В результате протестов, по данным ОВД-Инфо, были задержаны более 10 тысяч человек. В Москве и в Санкт-Петербурге их не смогли разместить в изоляторах временного содержания, поэтому активистов, которые по решению суда должны отбывать административный арест, вывозят за десятки километров от городов в места, не приспособленные для отбывания наказания.

В Москве их доставляют в деревню Сахарово в Троицком административном округе Москвы, где расположен Центр временного содержания иностранных граждан. Туда был вывезен и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. Автобус, где находился главный редактор Смирнов, арестованный на 25 суток, простоял возле спецприемника около трех часов.

Другие арестованные сообщили, что их автозак стоял в очереди пять часов. Люди в автобусах рассказывали, что водители экономили топливо и глушили двигатели, из-за чего в салонах становилось холодно. Кроме того, людей выводили на улицу по нужде только после настойчивых просьб. Несколько автобусов по неизвестной причине вернулись в отделы полиции. Позднее 28 задержанных, включая Смирнова, разместили в 8-местной камеры с на двухъярусными металлическими койками без матрасов.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева посетила центр в Сахарово и заявила, что "жалобы на размещение не поступали". "Вчера я приехала в Сахарово и провела там 4,5 часа, ни одного автозака там не было, в камерах на момент моего посещения было размещено 506 человек, были свободные места. Максимальное количество человек в камере – 10, были еще по 6 и 4", — сказала Потяева.