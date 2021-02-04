Для активистки "Открытой России" Шевченко запросили пять лет колонии

Прокурор на заседании суда в Ростове-на-Дону запросил пять лет колонии для Анастасии Шевченко. Активистку "Открытой России" обвиняют в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщает адвокат Сергея Бадамшин.

Уголовное дело против Шевченко возбудили в начале 2019 года. Активистка стала первой обвиняемой по статье "Осуществление деятельности нежелательной организации". Она предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Два года активистка находится под домашним арестом.

По словам адвоката, летом 2018 года в квартире Шевченко была установлена скрытая камера. Согласно постановлению суда, запись велась в течение 120 дней. После этого техника была тайно вынесена из квартиры.

Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года президент Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия" неоднократно заявляли, что оно не связано с этими структурами.

Весной 2019 года "Открытая Россия" объявила о самоликвидации из-за преследования своих активистов.

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