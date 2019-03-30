Движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения. Это сделано для защиты активистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря организации Наталью Грязневич.

«Движение "Открытая Россия" ликвидировано по решению конференции»,— сказала она.— Несмотря на то, что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее».

В отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

Учредительная конференция движения «Открытая Россия» состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. На ней председателем движения был избран на полгода Михаил Ходорковский. В 2018 году движение возглавил петербургский активист Андрей Пивоваров.

26 марта в Министерство юстиции России поданы документы на регистрацию «Открытой России» в качестве общественной организации. Ранее ОР вела деятельность в рамках незарегистрированного сетевого движения. Связь с Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания), которая была признана нежелательной, в движении "Открытая Россия" отрицают.

Организация с 2017 года считается нежелательно на территории России. 21 января 2019 года в отношении члена совета движения ОР Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации.