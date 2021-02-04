Дипломаты из ЕС в Москве смогут привиться местной вакциной

Евросоюз разрешает своим дипломатам в Москве прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если они того пожелают – несмотря на то, что препарат пока не одобрен регулирующими органами ЕС. Об этом говорится во внутреннем письме делегации Евросоюза в Москве, поступившем в редакцию Радио Свобода.
В сообщении отмечается, что российские власти решили одобрить вакцинацию сотрудников дипломатического корпуса, желающих вакцинироваться, и для этого собираются необходимые данные.
В письме говорится, что власти не упоминают название препарата и обещают предоставить всю необходимую информацию в случае заинтересованности со стороны дипкорпуса.
Брюссель пока что не давал рекомендаций на проведение вакцинации местными препаратами от COVID-19 в случае, если они не одобрены Европейским медицинским агентством. Источник Радио Свобода в Москве сообщил, что российские официальные лица при каждом удобном случае настойчиво предлагают европейским дипломатам сделать прививку.
- В Европе на сегодняшний день одобрены три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель накануне своего визита в Москву сообщил, что российская вакцина может быть одобрена для применения в странах Евросоюза, если специалисты убедятся в её эффективности.
- Ранее один из самых авторитетных научных журналов в мире – The Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.
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