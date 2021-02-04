Учитель из Ростова-на-Дону получил пять суток ареста за акцию 23 января

В Ростове-на-Дону учитель истории Александр Рябчук получил пять суток административного ареста по статье о нарушении порядка проведения митинга. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

В квартире учителя прошёл обыск. После этого его отвезли в суд.

Ранее Рябчук сообщил, что из-за участия в акции протеста 23 января в поддержку Алексея Навального его уволили из двух школ. Учитель вел трансляцию с места проведения митингов и затем оставил соответствующие комментарии в соцсетях, подчеркнув, что участие в политических акциях допустимо только для совершеннолетних. Вскоре после этого с ним расторгли контракт частная школа, где он проработал всего два дня, а также лицей, в котором Рябчук преподавал в семь лет. По его словам, руководство учебных заведений приняло такое решение под давлением неких влиятельных людей.

23 января на акциях протеста против ареста Алексея Навального в России задержали более четырёх тысяч человек, из них более полутора тысяч – в Москве. В Ростове-на-Дону, по данным ОВД-Инфо, в отделы полиции доставили не менее 14 человек.