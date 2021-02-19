Лицом к событию

Лидер в той или иной сфере общественной жизни - человек известный и информированный - под перекрестным огнем вопросов журналистов
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