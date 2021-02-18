Время Свободы: "Поставят к стене, облапают со всех сторон"... Воспоминания о спецприемнике в Сахарово

Кинокритик Анжелика Артюх и журналист Сергей Смирнов о 15 сутках в Сахарово.*** Два года колонии журналистам за стрим. Как оценивает это решение суда в Минске Светлана Тихановская. *** Рунические письмена в древнем славянском поселении. Может быть, у славян была письменность до Кирилла и Мефодия?