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Время Свободы: "Поставят к стене, облапают со всех сторон"... Воспоминания о спецприемнике в Сахарово

Время Свободы: "Поставят к стене, облапают со всех сторон"... Воспоминания о спецприемнике в Сахарово
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Время Свободы: "Поставят к стене, облапают со всех сторон"... Воспоминания о спецприемнике в Сахарово

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Кинокритик Анжелика Артюх и журналист Сергей Смирнов о 15 сутках в Сахарово.*** Два года колонии журналистам за стрим. Как оценивает это решение суда в Минске Светлана Тихановская. *** Рунические письмена в древнем славянском поселении. Может быть, у славян была письменность до Кирилла и Мефодия?

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