ОНК: в Сахарове проблем у арестованных много, но они решаются

В центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово в Новой Москве сейчас содержатся более 800 задержанных за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. По её словам, общественники провели в спецприёмники целый день, налаживая быт арестованных. "Раздали воду, тапочки, шампунь, мыло, пасту, у кого не было. Проблем очень много, но они потихоньку решаются. У всех есть спальное место, матрас, подушка и одело", - рассказала Литвинович. Она отметила, что в четверг, до появления общественников, в спецприёмнике в Сахарове был бунт. "Ситуация была очень острой, люд бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали", - говорит Литвинович.

Ответственный секретарь наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, в свою очередь, что обстановка в спецприёмнике в Сахарове уже спокойная, никаких автозаков с ожидающими своего оформления людьми нет.

В предыдущие дни поступала информация, что после массовых задержаний на несанкционированных акциях в поддержку Навального все московские спецприёмники быстро заполнились, и для арестованных уже не хватало мест. Про Сахарово писали, что там у центра для содержания мигрантов образовалась очередь из автозаков с задержанными на протестах.

Находящиеся внутри одной из машин активисты утром 2 февраля записали обращение с требованием к властям "прекратить издевательства". Арестованные пожаловались, что им не дают пить, не пускают в туалет, что автозак переполнен, и часть людей вынуждена стоять. Также были сообщения, что людей подолгу не кормили, что в автозаках было холодно.

Редактор издания the Insider Олег Пшеничный, которого отправили под административный арест после акции 31 января, утверждает, что арестованные бунтовали в том числе 3 февраля. Он рассказал, что заключенным, которых доставили в Сахарово в ночь на 2 февраля, только спустя сутки выдали зубные щетки, а на третий день — полотенца и телефоны.

Проект "ОВД-Инфо" сообщил в ночь на пятницу о голодовке заключённого Евгения Минника в Сахарове. Его друг рассказал, что Миннику два дня не давали воды, кормили едой плохого качества, не давали связаться с близкими.

Как отмечает "Медуза", помимо деревни Сахарово арестованных везут отбывать наказание в спецприемник в подмосковном Егорьевске. По данным "ОВД-Инфо", там также автозаки с арестованными по несколько часов стоят в очереди, ожидая оформления, при этом людям не позволяют сходить в туалет.

СМИ пишут и о нехватке мест в спецприёмниках в Санкт-Петербурге. По информации сайта Север.Реалии, более 20 арестованных 2 февраля петербуржцев из отделов полиции города отправили отбывать наказание в город Луга Ленинградской области, который находится в 170 километрах от Петербурга.

С 23 января в Москве, а также других городах России прошло несколько несанкционированных акций в поддержку арестованного Алексея Навального. Полиция жестко разгоняла выступления, были задержаны более 11 тысяч человек. Сотни людей суды отправили под административный арест.

Члены Совета по правам человека при президенте России в пятницу выступили с заявлением, в котором просят, в частности, упросить согласование акций, прекратить использовать спецсредства, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий сотрудниками силовых структур.

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - говорится в заявлении членов Совета, размещенном на сайте "Эха Москвы".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, комментируя реплику о том, что в истории новой России произошли массовые репрессии, сказал, что "никаких репрессий нет". "Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - подчеркнул Песков.