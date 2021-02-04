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Политика

"Это скотный двор". Как в центре Сахарово обходятся с задержанными

Задержанные в одной из камер в центре Сахарово

Московские СИЗО после акций 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального оказались переполнены. Большинство людей, задержанных 2 февраля, в день вынесения приговора оппозиционному политику, оказались в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве. Условия, в которых содержатся задержанные, называют "скотскими": в камере на 8 человек размещены 28, люди жалуются на нехватку воды и на то, что сотрудники центра не отдают им присланные с воли передачи. Также администрация не даёт писать жалобы на условия содержания.

Побывавшая в Сахарово московский омбудсмен Татьяна Потяева ничего этого не заметила – она сообщила СМИ, что "в ходе поездки посетила 25 человек, побеседовав с каждым отдельно. Жалоб на размещение не поступало".

К самому центру Сахарово последние часы стояли многочасовые очереди из автозаков. Люди сообщали, что ради экономии топлива водители глушат двигатели, из-за чего салон не обогревается, по нужде на улицу их выводили только после настойчивых просьб.

По информации телеграм-канала "Протестный МГУ", около пяти часов утра 28 арестованных завели в здание изолятора и разместили в восьмиместной камере с железными кроватями без матрасов. В этой камере находится задержанный за репост главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Один из задержанных – Андрей Стариков рассказал "Дождю", что в камерах очень жарко из-за батарей и задержанным не дают "даже открыть окно в коридор", чтобы был хоть какой-то сквозняк". "Когда мы просим написать какие-то жалобы, нам говорят, мол, жалуйтесь, предлагают дать бумагу. А сами, скорее всего, рвут все это", – добавил Стариков. По его словам, на каждого арестованного приходится "лишь пол-литра воды в день, передачи от родственников полицейские не принимают. Из десяти человек посылки получили только двое. Стариков отметил, что по приезду в Сахарово его и других арестованных десять часов держали в автозаке. Арестованный автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов сообщил, что провел в автозаке примерно 16 часов. У одной из задержанных девушек, по данным волонтеров проекта "Передачи", нет с собой таблеток, которые ей нужно принимать, и родственникам не дают их передать.

В четверг в сети появились фотографии и из женских камер в Сахарово. Условия, в которых содержатся девушки, тоже трудно назвать человеческими.

Помощь людям, которые находятся в Сахарово, координирует проект "Передачи". Его волонтер Антонина Зикеева рассказала Радио Свобода о том, как организована эта работа:

Не дают телефоны, не дают постановления половине людей. Не дают их обжаловать

– Помощь в Сахарово организована совершенно отдельным спецпроектом, потому что в предыдущие разы возили в обычные московские спецприемники, где сейчас нет такого количества мест. Спецприемник в Сахарово – это спецприемник для мигрантов, и он рассчитан примерно на 800 человек. Обычное заведение такого рода – примерно на 30 человек. Это чтобы был понятен масштаб. В Сахарово очень быстро набилась тысяча человек, и стало понятно, что это просто невозможно ни видеть, ни отслеживать, а тем более координировать. В итоге была создана система чатов на каждую камеру. Это теперь просто "отель Сахарово", где по каждой камере есть отдельный чат и администратор.

Мы видели эти ужасающие фото, где в камере на 8 человек находятся по 30 задержанных. Очевидно, что там просто не хватает мест, чтобы разместить людей. А на что еще люди жалуются и чего еще им не хватает?

Людям вообще не дают звонить – это очередная форма издевательства

– Жалуются люди на то, например, что нам на проходной говорят, что передачу такому-то доставили, но выясняется, что ничего им не доставили. А узнаем мы об этом часто от тех, кто выходит раньше, у кого меньший срок. Им вообще не дают звонить, хотя это уже абсолютное нарушение. В обычных спецприемниках у тебя забирают телефон, но дают на 15 минут в день, по нему есть возможность звонить. А здесь забирают телефон, в лучшем случае, и то после того, как поднимается весь спецприемник и начинает просто стучать и бузить, выдают кнопочный телефон, куда ты можешь вставить свою сим-карту – и 15 минут на всех вообще в день. Понятно, что это просто очередная форма издевательства.


Что там с бытовыми условиями и с оказанием медицинской помощи?

Это просто ужасно, это скотный двор

– Про оказание медицинской помощи не могу сказать, потому что каких-то ярких случаев еще не было. Есть какая-то медслужба, и "если что, мы вам вызовем врача". В интервью "Дождю" актер Евгений Цыганов рассказывал, как его родственник описывал это все. Это просто ужасно! Это скотный двор. Неважно, задержан человек за что-то плохое или по политическим убеждениям, люди не должны находиться в таких условиях в принципе.

–​ Администрация этого заведения как-то обещает поработать над улучшением условий?

– Нет, ничего она не обещает. У администрации и у всей этой системы нет человеческого начала. Они это не считают какими-то проблемами в принципе. Вы здесь оказались, потому что вы виноваты. Вы виноваты – вы должны страдать. Все.

– Как помочь этим людям, как помочь проекту? В чем сейчас нуждаются те, кто там находится?

Они нуждаются в том, чтобы знать, что их ждут и их не бросили

– В том, чтобы как минимум знать, что снаружи их ждут, их не бросили. Они это узнают, даже если ничего не знали о нашем проекте или о других аналогичных типа "ОВД-Инфо", "Апология протеста" и так далее. Люди даже в таких условиях, когда понимают, что они не одни, все-таки держатся. Мы стараемся сами помочь всем, чем только можем, мы не собираем никаких денег, поэтому нам нельзя ничего никуда перевести. Если кто-то хочет помогать деньгами, пусть помогает на юридические всякие дела, потому что людям сейчас выписывают огромные штрафы. А нам можно помочь, например, желанием покоординировать, особенно если вы находитесь в другой стране, – рассказала волонтер проекта "Передачи" Антонина Зикеева.


Правозащитники отмечают, что условия, в которых находятся задержанные в Сахарово, нарушают их права. Впоследствии это может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат Дмитрий Джулай:

Помещение людей в скотские условия – часть политики устрашения

– Существуют санитарные стандарты, которые определяют площадь на каждого человека, определенное количество квадратных метров. Люди должны обеспечиваться местом для того, чтобы спать, отдыхать, у них должно быть постельное белье. Как мы все видели по фотографиям из Сахарово, люди спят "валетом" на одной кровати или сидя за столом. Это явные нарушения. В таких местах люди должны обеспечиваться и едой, и средствами гигиены, но, видимо, власти перестарались и задержали столько людей, что не могут их всем этим обеспечивать. Это как минимум основания для обращения в ЕСПЧ с соответствующей жалобой. Думаю, что в российские суды с такими жалобами обращаться практически бесполезно – мы видим, что сотрудникам полиции в этой ситуации дается полный карт-бланш, а права обычных граждан нарушают и растаптывают. Помещение людей в такие скотские условия – это тоже часть политики устрашения. Если будете что-то писать, кого-то вызывать – получите 25 суток, как несчастный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов за невинную шутку в твиттере. Это делается, чтобы создать у людей "охлаждающий эффект", – полагает адвокат Дмитрий Джулай.

Несмотря на многочисленные сообщения о жутких условиях, в которых находятся люди в Сахарово, омбудсмен Татьяна Потяева с этим не согласна.
"Вчера я приехала в Сахарово и провела там 4,5 часа, ни одного автозака там не было, в камерах на момент моего посещения было размещено 506 человек, были свободные места. Максимальное количество человек в камере – 10, были еще по 6 и 4", –​ рассказала Потяева в интервью агентству РАПСИ. Она уточнила, что в ходе поездки посетила 25 человек, побеседовав с каждым отдельно. "Жалобы на размещение не поступали. Спросила у задержанных, как долго они были в автозаке: кто-то два часа, кто-то три. Руководство меня проинформировало, что процесс оформления каждого занимает определённое время, поэтому он затягивался", – пояснила Потяева. По ее словам, жалобы, которые ей поступили, связаны в основном с бытовыми условиями. "Во время опроса со мной находился начальник этого учреждения, который дал мне и им обещание устранить проблемы", – утверждает Потяева.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил провести служебную проверку ситуации в Сахарово, где задержанных на акции граждан оставили на ночь в автобусах, и они записали по этому поводу видеообращение.

В общей сложности с 23 января наказание в виде ареста получили около 750 человек. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму свыше 6 миллионов рублей. Массовые несогласованные акции в поддержку Алексея Навального состоялись по всей России 23 и 31 января. Стихийные митинги прошли 2 февраля. В этот день суд отправил Навального в колонию, поменяв условный срок заключения на реальный. По данным "ОВД-Инфо", в связи с акциями были задержаны больше 11 тысяч человек.

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