Российское военно-историческое общество обратилось в Генпрокуратуру с заявлением на журналиста Александра Невзорова с требованием возбудить против него уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом стали его высказывания о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщается на сайте организации.

Речь идёт об эфире журналиста в авторской программе на радиостанции "Эхо Москвы" в начале февраля, в котором он назвал Космодемьянскую фанатиком, исполняющим преступный приказ. В годы Второй мировой войны в ходе битвы за Москву красноармейка была захвачена военнослужащими Вермахта после поджога трёх домов крестьян, где квартировали наступающие немецкие военные. Она была казнена и посмертно получила звание Героя.

В сообщении РВИО заявляется, что заслуги Космодемьянской в сжигании домов советских граждан в тылу Вермахта признаны государством, а попытки переоценить её действия "фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды". Высказывания журналиста организация называет "направленными на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны", а значит — на умаление памяти о войне, её событиях, участниках и жертвах.

Невзоров, комментируя в эфире "Эха Москвы" заявление исторического общества, назвал его смешным и неграмотно состряпанным доносом. "Они осмелели, потому что вообще есть реальная совершенно травля прессы. У меня есть право высказывать своё мнение, у меня есть право сомневаться во всём, в том числе в героичности их героев", — сказал он.

Если прокуратура заведёт дело по обращению РВИО, по вменённой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.