Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

РВИО потребовало от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против Александра Невзорова

Александр Невзоров

Российское военно-историческое общество обратилось в Генпрокуратуру с заявлением на журналиста Александра Невзорова с требованием возбудить против него уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом стали его высказывания о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщается на сайте организации.

Речь идёт об эфире журналиста в авторской программе на радиостанции "Эхо Москвы" в начале февраля, в котором он назвал Космодемьянскую фанатиком, исполняющим преступный приказ. В годы Второй мировой войны в ходе битвы за Москву красноармейка была захвачена военнослужащими Вермахта после поджога трёх домов крестьян, где квартировали наступающие немецкие военные. Она была казнена и посмертно получила звание Героя.

В сообщении РВИО заявляется, что заслуги Космодемьянской в сжигании домов советских граждан в тылу Вермахта признаны государством, а попытки переоценить её действия "фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды". Высказывания журналиста организация называет "направленными на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны", а значит — на умаление памяти о войне, её событиях, участниках и жертвах.

Невзоров, комментируя в эфире "Эха Москвы" заявление исторического общества, назвал его смешным и неграмотно состряпанным доносом. "Они осмелели, потому что вообще есть реальная совершенно травля прессы. У меня есть право высказывать своё мнение, у меня есть право сомневаться во всём, в том числе в героичности их героев", — сказал он.

Если прокуратура заведёт дело по обращению РВИО, по вменённой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG