Полиция хочет получить доступ к телефонным контактам россиян

МВД объявило тендер в размере 63 миллионов рублей на доработку своего официального мобильного приложения для борьбы с мошенническими звонками. Как следует из документации к тендеру, для корректной работы сервиса приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок. Победителя конкурса МВД выберет 1 марта.

Как пишет издание, модуль "Антимошенник" через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения номеров пользователь смартфона увидит на экране предупреждение о том, что ему, возможно, звонят мошенники.

Глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд считает, что МВД планирует пополнить свою базу за счет контактов пользователей. По его мнению, это несет риски злоупотреблений и утечки данных. Было бы достаточно просто интегрировать приложение с базами данных, где собраны контакты мошенников, полагает эксперт. Такие базы собирают, например, банки и операторы связи. Кроме того, в приложение можно добавить функцию для самостоятельной отправки жалобы пользователей на мошеннические номера, отметил в беседе с "Коммерсантом" специалист по информационной безопасности.

По данным компании BrandMonitor, в 2020 году россияне потеряли из-за телефонного мошенничества 150 миллиардов рублей. В первом полугодии 2020 года Банк России заблокировал около 10 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года.

Мобильное приложение МВД было запущено в 2014 году. Оно позволяет получить информацию о ближайших отделениях и данные о разыскиваемых преступниках, а также экстренно вызвать полицию. По данным Google Play, приложение скачано более 500 тысяч раз.