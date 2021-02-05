Россия выслала трёх дипломатов из стран ЕС

Россия объявила persona non grata трёх дипломатов из стран ЕС. Об этом заявил в пятницу российский МИД.

Как говорится в сообщении, речь идёт о дипломатах из Швеции, Польши и Германии. Российская сторона утверждает, что сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали "в незаконных акциях 23 января 2021 года". Очевидно, имеются в виду митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Троим дипломатам предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

Ещё до официального объявления о высылке дипломатов сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также издание EU Observer.

В Москве сейчас находится глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он пока не комментировал случившееся. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым он вновь поставил вопрос об освобождении Навального и задержанных на акциях в его поддержку. Ранее Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с нарушениями прав участников мирных акций протеста в России.