Жозеп Боррель назвал дело Навального нижней точкой в отношениях с РФ

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на встрече в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить оппозиционера Алексея Навального.

"Мой визит пришелся на время ареста и осуждения Алексея Навального, а также задержания тысяч демонстрантов. Я передал господину Лаврову свою глубокую обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полному расследованию его отравления", - сказал на совместной пресс-конференции после переговоров Боррель.

По словам Борреля, ЕС, уважая российский суверенитет и её внутренние обязательства, напоминает, что у Москвы есть и международные обязательства по соблюдению основных гражданских прав и свобод. Нынешние отношения с Россией отмечены разногласиями и утратой доверия, но есть сферы, по которым мы можем и должны сотрудничать, отметил глава европейской дипломатии. Среди таких сфер он назвал культурный обмен, образование, здравоохранение, борьбу с COVID-19, изменением климата.

Сергей Лавров подчеркнул важность поддержания диалога с ЕС, несмотря на то что контакты между сторонами, по его словам, "переживают далеко не лучшие времена, в том числе, и в связи с ограничениями, с односторонними нелегитимными рестрикциями, которые ЕС вводит под надуманными предлогами".

Комментируя ситуацию с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок", Лавров подчеркнул, что "гражданские врачи ни в России, ни в Германии яда не нашли". Как утверждает глава МИД, обнаружили яд только "немецкие военные врачи". Он повторил, что на многочисленные запросы России предоставить эти материалы Москве ни Германия, ни Франция, ни Швеция (лаборатории последних двух также подтвердили присутствие "Новичка" в анализах Навального) ответа не дали. При этом Лавров назвал "ручным и послушным" секретарит Организации по запрещению химического оружия механизмом.

Перед переговорами Лаврова и Борреля оба дипломата также заявили об отсутствии нормальных контактов между ЕС и Россией. "Определённо наши отношения сейчас крайне напряженны, и ситуация с Навальным – это нижняя точка", - сказал Жозепп Боррель.

Визит Борреля – первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года. Отношения остаются напряженными с 2014-го года, когда Россия аннексировала Крым и начался конфликт в Донбассе. Москва отрицает обвинения Запала в агрессии в отношении Украины.

Недавно европейские страны осудили замену российским судом Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В Брюсселе вердикт назвали политизированным. Также ЕС потребовал немедленного освобождения всех задержанных на протестах в поддержку Навального активистов, а также самого основателя Фонда борьбы с коррупцией и критика Кремля.