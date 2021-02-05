Россиянина в Нижнем Новгороде осудили по обвинению в госизмене

Суд в Нижнем Новгороде признал виновным в госизмене Алексея Валуева и приговорил его к девяти годам колонии. Об этом пишет РБК. Осуждённый намерен обжаловать приговор. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Валуев ранее признал вину и заключил досудебное соглашение

Валуева задержали в середине октября 2019 года. Вскоре после этого его арестовал Лефортовский суд Москвы. Материалы дела находятся под грифом "секретно".

Незадолго до задержания Валуева стало известно об аресте Сергея Лыхмуса по делу о госизмене. Лыхмус проживал в Псковской области. У него два гражданства – российское и эстонское. До ареста он работал на Печорской пилораме. В январе суд приговорил Лыхмуса к семи годам колонии строгого режима.

Связаны ли между собой дела Валуева и Лыхмуса, не сообщается.

Согласно статистике Верховного суда, с 2003 по 2007 годы за "преступления против основ конституционного строя и безопасности государства", которые регламентируются десятью статьями уголовного кодекса, с 275-й по 284-ю, были осуждены 276 человек. А с 2015 по 2019 годы по этим же статьям были осуждены уже более двух с половиной тысяч граждан.