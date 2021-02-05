Российский пилот "Формулы-1" выступит в гонке в нейтральном статусе

Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин выступит в новом сезоне гонки в нейтральном статусе – без российского флага, гимна и другой атрибутики. Информацию об этом подтвердила Российская автомобильная федерация. Это связано с антидопинговыми санкциями в отношении России, введёнными Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Гонку "Формула-1" проводит Международная автомобильная федерация, которая признаёт юрисдикцию WADA. Соответственно ограничения агентства распространяются на все "Гран-при" чемпионата.

Российские пилоты не будут представлены в новом сезоне "Формуле-1" впервые за семь лет.

Новый сезон гонки начинается в марте в Бахрейне. Мазепин выступает за команду "Хаас". Его напарником станет чемпион "Формулы-2" Мик Шумахер.