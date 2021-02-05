Российский пилот "Формулы-1" выступит в гонке в нейтральном статусе

Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин выступит в новом сезоне гонки в нейтральном статусе – без российского флага, гимна и другой атрибутики. Информацию об этом подтвердила Российская автомобильная федерация. Это связано с антидопинговыми санкциями в отношении России, введёнными Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Гонку "Формула-1" проводит Международная автомобильная федерация, которая признаёт юрисдикцию WADA. Соответственно ограничения агентства распространяются на все "Гран-при" чемпионата.
Российские пилоты не будут представлены в новом сезоне "Формуле-1" впервые за семь лет.
Новый сезон гонки начинается в марте в Бахрейне. Мазепин выступает за команду "Хаас". Его напарником станет чемпион "Формулы-2" Мик Шумахер.
- Никите Мазепину 21 год. Он четвертый российский пилот в гонке "Формула-1" (после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина).
- В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. "Чистые" российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.
- Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.
- В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. Суд также поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований, но сократил срок наказания с четырёх до двух лет (до 16 декабря 2022 года).
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