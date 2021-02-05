Google запустил в Австралии сервис платных новостей News Showcase

Компания Google запустила в Австралии сервис платных новостей News Showcase, сообщает Reuters. Тем самым корпорация решила доказать, что нет необходимости вводить отдельный Кодекс игроков медиарынка, который потребовал бы от техногигантов платить изданиям за новостной контент.

Соответствующие соглашения корпорация подписала с семью австралийскими издателями, хотя изначально планировалось, что их будет порядка 25. От сделки отказалось одно из крупнейших новостных агентств Nine: оно по-прежнему настаивает на введении специального кодекса.

В настоящее время документ находится на стадии законопроекта, который рассматривает парламент. В случае, если этот беспрецедентный для международной практики акт будет принят, Google угрожает полностью закрыть свой интернет-поисковик в стране. Той же стратегии намерен придерживаться Facebook. Обе корпорации считают, что условия, предлагаемые в законопроекте, являются крайне невыгодными с коммерческой точки зрения, поскольку обязывают платформы платить за весь размещаемый ими австралийский новостной контент.

News Showcase – платформа, которую Google предложил австралийскому правительству в качестве альтернативы кодексу. Сервис позволяет изданиям группировать новостные сюжеты более удобным для потребителя способом. Платформа уже работает в Бразилии, Германии, Канаде, США и Японии. Теперь корпорация ожидает привлечения большего числа партнеров и в Австралии. Пока неизвестно, согласятся ли на это предложение крупные местные игроки.