В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении на полицейского

Ленинский районный суд Петербурга арестовал до 30 марта участника протестной акции 31 января Евгения Туганкова по делу о нападении на сотрудника ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Следствие считает, что Туганков на Пионерской площади ударил сотрудника ОМОН в голову и толкнул его, чем "причинил ему физическую боль".

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал до 30 марта местного жителя Кирилла Богданова, которого подозревают в нападении на сотрудника МВД во время акции протеста 31 января. По версии следствия, на митинге на Сенной площади подозреваемый дважды ударил командира полиции, а затем один раз ударил в спину ещё одного полицейского.