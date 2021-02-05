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В Петербурге арестовали подозреваемого в нападении на полицейского

Росгвардейцы на митинге в Санкт-Петербурге 31 января

Ленинский районный суд Петербурга арестовал до 30 марта участника протестной акции 31 января Евгения Туганкова по делу о нападении на сотрудника ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Следствие считает, что Туганков на Пионерской площади ударил сотрудника ОМОН в голову и толкнул его, чем "причинил ему физическую боль".

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал до 30 марта местного жителя Кирилла Богданова, которого подозревают в нападении на сотрудника МВД во время акции протеста 31 января. По версии следствия, на митинге на Сенной площади подозреваемый дважды ударил командира полиции, а затем один раз ударил в спину ещё одного полицейского.

  • 23 и 31 января в Санкт-Петербурге и других российских городах прошли крупные протестные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности по России полиция задержала более 6 тысяч человек. После протестных акций в Петербурге возбудили как минимум семь уголовных дел.
  • Одним из подозреваемых по делу об ударе сотрудника полиции стал 39-летний петербуржец, отец семи детей Андрей Ломов, которого арестовали, несмотря малолетних детей в семье. Супруга Ломова рассказывала корреспонденту сайта Север.Реалии, что на митинге его толкнул сотрудник ОМОН с такой силы, что пришлось снимать побои в больнице.
  • Еще один арестованный - Артём Попов - он отправлен под стражу за толчок полицейского на протестной акции 31 января. Скорее всего, речь идет об инциденте, когда после стычки протестующих с полицией один из сотрудников МВД достал табельный пистолет и направил его в сторону толпы.

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