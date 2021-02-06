Страны ЕС готовы к ответным мерам после высылки дипломатов из РФ

Евросоюз осудил решение России выслать трёх дипломатов из стран ЕС, о которой российский МИД объявил в пятницу. Германия - одна из стран, дипломаты которых были объявлены persona non grata - пригрозила Москве ответными мерами в случае, если решение о высылке не будет пересмотрено.
Российский МИД обвинил сотрудников консульств Польши и Швеции и посольства Германии в том, что они участвовали акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.
Германия, Польша и Швеция заявили, что их дипломаты не допустили никаких нарушений и в несогласованных акциях не участвовали.
Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля подтвердил, что Боррель узнал о предстоящей высылке дипломатов во время встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Высокий представитель решительно осудил эту новость" - сказано в заявлении.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии "не оставят без ответа" высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения. По его словам, решение России наносит "ещё больший вред отношениям с Европой". Ситуацию прокомментировала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала высылку неоправданной.
На пресс-конференции после встречи в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель также затронула тему возможного расширения санкций против России - в связи с отравлением и арестом Навального, а также высылкой дипломатов. "В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении конкретных лиц" - сказала она, подчеркнув, что по вопросу о сооружении газопровода "Северный поток-2" позиция германского правительства о том, что он должен быть достроен, "на данный момент" не меняется. Меркель также подчеркнула, что с Россией необходимо продолжать вести диалог.
Страны ЕС осудили арест Навального и замену ему условного срока на реальный, а также задержания участников демонстраций в его поддержку и полицейское насилие в России. Как подчеркнул Боррель в ходе визита в Москву, в марте в ЕС должно состояться обсуждение о стратегии отношений с Россией в свете последних событий.
- В ходе визита в Москву глава внешнеполитического ведомства ЕС не встретился с находящимся в СИЗО Навальным - хотя выражал такое желание. Ему, однако, удалось встретиться с российскими правозащитниками - ещё до встречи с Лавровым. "Он больше слушал, чем говорил. Хотел узнать как можно больше", - сказала "Немецкой волне" сотрудница Human Rights Watch Татьяна Локшина. По её словам, правозащитники обобщили информацию о произвольных задержаниях мирных протестующих, об условиях, в которых содержатся задержанные, и о том, что не соблюдается право на справедливый суд, а также рассказали о преследовании Навального. "Общее понимание того, что Навальному было отказано в праве на справедливый суд, что его приговор политически мотивирован, а также, что в стране жестоко и противоправно подавляются мирные протесты, у господина Борреля, на мой взгляд, есть", - сказала Локшина. Говорили также о нарушении прав журналистов, в том числе в связи с законодательством об "иностранных агентах" и с задержаниями представителей СМИ на митингах.
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