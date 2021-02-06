Fitch оценило возможные последствия протестов в России

Международное рейтинговое агентство Fitch одним из первых оценило возможные краткосрочные и долгосрочные последствия ареста оппозиционера Алексея Навального и массовых акций протеста в его защиту, которые прошли в России в конце января и начале февраля.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу прогнозе Fitch. Агентство оставило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. BBB - это рейтинг инвестиционной категории, свидетельствующий о низких на данный момент рисках дефолта. Однако это один из самых низких рейтингов инвестиционной категории.

В прогнозе Fitch отмечается, что на рейтинг России по-прежнему оказывает негативное влияние риск новых санкций. При этом агентство не ожидает введения в ближайшем будущем новых санкций США, поскольку администрации Джо Байдена необходимо время для выработки собственной санкционной политики. Риск крупномасштабных секторальных санкций США, вроде санкций против суверенного долга или запрета для российских банков осуществлять транзакции в долларах, в Fitch оценивают как невысокий. Вероятность введения новых адресных санкций ЕС в связи с арестом Навального, однако, возросла.

Сами протесты аналитики агентства описывают как "более многочисленные, чем ранее". Отмечается и потенциал для дальнейших социальных волнений. В краткосрочной перспективе Fitch не видит угрозы дестабилизации в России. При этом получение "Единой Россией" конституционного большинства на выборах в Думу может быть затруднено. Также может вырасти дефицит бюджета.

"В долгосрочной перспективе более длительные протесты могут привести к подрыву авторитета правительства" - говорится в прогнозе. В нём также упомянуты предстоящие выборы президента 2024 года. Поправки к конституции, позволяющие Владимиру Путину баллотироваться на очередной срок, по мнению Fitch, устранили неопределённость, но при этом создали ряд проблем - увеличив зависимость системы от одного человека и сделав менее вероятным проведение институциональных реформ, отсутствие которых, по мнению агентства, ведёт к росту протестных настроений и негативно влияет на перспективы экономического роста.