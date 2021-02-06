Суд в Черногории отменил приговоры по делу о попытке переворота

Апелляционный суд в Черногории отменил приговоры по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Дело направлено в Верховный суд на новое рассмотрение. В своём вердикте суд заявил о "серьёзных уголовно-процессуальных нарушениях" в ходе следствия.

По делу о попытке переворота 13 человек в мае 2019 года были осуждены к различным срокам тюремного заключения. В их числе и двое граждан России, предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба, известного как ГРУ (военная разведка). Их судили заочно, и они получили самые большие сроки: Эдуард Шишмаков 15 лет и Владимир Попов 12 лет лишения свободы.

Среди осуждённых были также граждане Сербии и Черногории, в том числе пророссийские политики Андрия Мандич и Милан Кнежевич. Их партия тогда находилась в оппозиции, и, по данным следствия, политики участвовали в заговоре с целью свергнуть прозападное правительство и не допустить вступления Черногории в НАТО. Мандича и Кнежевича осудили к реальным срокам, но оставили на свободе на время рассмотрения апелляции. Сами они считают своё преследование политически мотивированным. Россия также категорически отрицала причастность к подготовке переворота.

В прошлом году к власти в Черногории пришла оппозиционная коалиция, в которую в том числе входят и пророссийские силы.