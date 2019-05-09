Двух россиян в Черногории осудили заочно за попытку госпереворота

Суд в Черногории вынес в четверг обвинительный приговор по делу о попытке государственного переворота, который планировался в день парламентских выборов 16 октября 2016 года. Обвинительное заключение касается 14 человек. Среди главных обвиняемых – двое российских гражданин Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также лидеры пророссийского оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич и Андрия Мандич.

Суд приговорил участников группы к различным срокам заключения – от 6 месяцев до 15 лет. Самый большой срок получил Шишмаков – 15 лет. Попову назначено 12-летнее наказания. Оба российских гражданина, которых считают сотрудниками спецслужб, объявлены в международный розыск. Их местонахождение неизвестно. Россия отрицает причастность к любым незаконным действиям в Черногории.

Кнежевич и Мандич, согласно приговору суда, получили по пять лет. Перед вынесением приговора в Подгорице были усилены меры безопасности. Здание суда находится под охраной спецподразделения полиции, доступ к нему ограничен.

Судебный процесс длился более полутора лет. По версии обвинения, Шишмаков и Попов (по другим данным его настоящая фамилия Моисеев), находясь на территории Сербии в 2016 году, создали группу сербских граждан, которые должны были спровоцировать кровопролитие в Подгорице. Предполагалось захватить парламент и ликвидировать премьера Мило Джукановича, обеспечить приход к власти "Демократического фронта" и сорвать интеграцию Черногории в НАТО.

В ночь на 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 человек по подозрению в подготовке нападений на госучреждения. Все они являются гражданами Сербии. Всего в деле о попытке госпереворота фигурировало 24 человека.

Основным свидетелем в этом деле стал сербский националист Саша Синджелич. Он сдался черногорским властям вскоре после провала операции и получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием. Его считают связующим звеном между российскими гражданами и сербской группой. На суде он утверждал, что получил от Шишмакова более 200 тысяч евро на покупку оружия, средств связи и формы черногорского спецназа, в которую должны были переодеться заговорщики. Синджелич сообщил суду о нескольких посещениях Москвы, "минуя паспортный контроль".

Значительную часть доказательств по этому делу Черногория получила от спецслужб Сербии. Это записи телефонных переговоров, фотографии встреч участников группы, изъятое у заговорщиков спецоборудование и экипировка.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал 24 октября 2016 года о содействии черногорским властям в расследовании. Он сообщил о задержании на сербской территории лиц, которые готовили "нелегальные действия" против Черногории и вели постоянную слежку за Джукановичем. Вучич сделал акцент на "иностранном элементе" в этом деле, отвергнув причастность к нему самой Сербии. В то же время сербские власти отказались выдать Черногории двоих своих граждан, которые также были обвинены по делу о госперевороте.

Отдельно ведется расследование в отношении черногорского гражданина Анание Никича, который был переводчиком лидеров "Демфронта" и получил убежище в России.

Обвиняемые настаивали в суде, что все дело сфабриковано и их преследуют по политическим мотивам как представителей оппозиционной силы, ориентированной на сотрудничество с Россией. Между тем черногорские власти считают, что перед выборами 2016 года "Демфронт" получил из-за рубежа 15 миллионов долларов в качестве нелегального финансирования.

Перед вынесением приговора лидеры "Демфронта" заявили о своей готовности к сопротивлению. "Никто не поведет нас в тюрьму. Мы готовы сложить головы и снять чью-то голову, прежде чем кто-то поведет нас в тюрьму", – сказал Андрия Мандич.

Другой представитель "Демфронта" Небойша Медоевич заявил, что "судебный приговор может безвозвратно дестабилизировать Черногорию и спровоцировать этнические конфликты". Черногорские власти отрицают возможность дестабилизации.