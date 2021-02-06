В Петербурге власти перекрыли центр – хотя митинги не запланированы

В Санкт-Петербурге в субботу по требованию МВД были закрыты центральные станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор". Об этом представители метрополитена сообщили в телеграм-канале. Снегоуборочной техникой были перекрыты Невский и Литейный проспекты в центре города, также были перекрыты все выезды на Невский проспект и ещё ряд улиц. Об этом сообщают "Медиазона", "​Фонтанка" и телеграм-канал "Протестный Петербург".

Вдоль центральных улиц стоят ограждения и автозаки. Некоторые люди были вынуждены обходить ограждения по льду замёрзших рек.

Источник "Фонтанки" в администрации города связал перекрытия дорог с неким "распоряжением с грифом секретности". При этом никаких акций протеста в городе, в отличие от 23 и 31 января, сегодня не планировалось. Соратник арестованного оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в четверг заявил, что в эти выходные акции протеста организованы не будут, они возобновятся не раньше весны.

После 16.00 ограничения в Петербурге постепенно стали снимать.

Утром в субботу полиция провела обыски у более десяти петербургских активистов по уголовному делу о перекрытии дорог на несогласованной акции в поддержку Навального 23 января. Акции в Петербурге были одними из самых многочисленных в России.