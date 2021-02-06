Прокурор Фролова, известная по суду над Навальным, получила госзащиту

Прокурор уголовно-судебного управления московской прокуратуры Екатерина Фролова, участвующая в рассмотрении дел Алексея Навального, получила личную охрану. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. О причинах принятых мер защиты прокурора источник не рассказал.

Прокурор Екатерина Фролова 2 февраля появилась в сопровождении охранников на заседании Симоновского суда Москвы, которое проходило в здании Московского городского суда. На заседании рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по делу "Ив Роше". 5 февраля, на заседании мирового суда, Фролова поддерживала обвинение в отношении Навального по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

"Интерфакс" сообщает, что пока не располагает официальными комментариями в связи с предоставлением прокурору личной охраны.

Екатерина Фролова, согласно данным открытых источников, ранее занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу Москвы.