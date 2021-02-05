Суд рассмотрит дело Навального о клевете в адрес ветерана

Мировой суд в Москве cегодня возобновит слушания по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с лечением Навального в Германии после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок".

Находящийся под стражей по другому уголовному делу Алексей Навальный доставлен в суд для участия в заседании, сообщает ТАСС. У здания усилены меры безопасности.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции, продажные холуи и предатели. По версии следствия, эти слова оскорбили снявшегося в видео Артеменко. Согласно протоколу допроса, пост Навального пересказал ему сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему эту запись, в результате, как утверждается, у него ухудшилось состояние здоровья.

В июле следователь назначил Навальному подписку о невыезде по уголовному делу о клевете.

Навальный вину не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.

По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу "Ив Роше" в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев находился под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания под стражей с 17 января. Тогда Навальный был задержан в Москве по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком" в России. Российские власти отрицают факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.