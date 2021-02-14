Фанайлова: Вавилон Москва. Глупость и пастор Бонхёффер. Бьеннале "Немосква"

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон. "Глупость" - архив с Григорием Дашевским и Псоем Короленко. Бьеннале современного искусства "Немосква не за горами"