Явлинский обвинил сидящего в СИЗО Навального в популизме

Один из основателей и лидеров партии "Яблоко", многократный кандидат в президенты России Григорий Явлинский обрушился с резкой критикой на оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО. Помещение Навального под стражу вызвало в конце января массовые протесты во многих городах России, тысячи участников которых были задержаны.

В статье под названием "Без путинизма и популизма", опубликованной на сайте "Эха Москвы", Явлинский скептически оценивает прошедшие протесты. "На протестные акции в Москве в январе 2021 года вышло меньше людей, чем выходило в 2011-м, 2012-м и даже 2019-м," - пишет неформальный лидер "Яблока". "Не следует думать, что протесты пугают власть или являются неожиданностью для Кремля," - замечает Явлинский, предсказывая, что они лишь станут поводом для ужесточения репрессий.

Большая часть статьи посвящена критике лично Навального. Его сторонников Явлинский сравнивает со сторонниками Верховного совета России в 1993 году, когда "объединились коммунисты, националисты, фашисты и другие разнообразные несогласные". Расследования Навального, посвящённые коррупции, по мнению Явлинского, способствовали росту социальной розни в обществе, а также стали инструментом в "подковёрной борьбе элит". Явлинский призвал к международному расследованию отравления Навального, но при этом назвал отравление "странным" и заявил, что на Запале вокруг него разыграли "шумное шоу".

"Политическое направление Навального — это популизм и национализм," - утверждает Явлинский, ссылаясь на высказанное 10 лет назад мнение ныне покойной Валерии Новодворской. "Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой... Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях," - пишет Явлинский. Этот тезис активно использовали перед акциями протеста 23 января прокремлёвские СМИ и общественные деятели.

Сторонников Навального лидер "Яблока" обвиняет в вождизме и неспособности к компромиссам, а также в том, что их заботит только судьба Навального, но не, например, война на Украине или в Сирии. При этом Явлинский пишет, что "Навального с командой, возможно, используют втемную, а собирать урожай будут другие". Явлинский пишет о сторонниках Навального так: "Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенания на тему «как жить дальше?» только подтверждают, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят. Отсюда же и бесконечный «плач Ярославны»".

"А мы вновь, в одиннадцатый раз за 28 лет (трижды на президентских и восемь раз на думских выборах), предложим альтернативу," - пишет Явлинский. Альтернативой он считает голосование на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу за "Яблоко". По его мнению, если за партию проголосует 20 миллионов человек, то "будет основа для диалога с властью, и мы сможем начать реальную смену режима".